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В мире24 августа 2021 23:17

Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Египта

Стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество
Источник:kp.ru
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой министром обороны и военной промышленности Арабской Республики Египет Ахмедом Заки.

Во время встречи министры обсудили ряд важных которых среди которых были военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщили в военном ведомстве 24 августа.

- Мы высоко ценим стремление египетского руководства в развитии всесторонних отношений между нашими странами, в том числе и в военной области. Египет для нас надёжный партнёр в Северной Африке и на Ближнем Востоке, - сказал Сергей Шойгу.