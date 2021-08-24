Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Египта

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой министром обороны и военной промышленности Арабской Республики Египет Ахмедом Заки.

Во время встречи министры обсудили ряд важных которых среди которых были военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщили в военном ведомстве 24 августа.

- Мы высоко ценим стремление египетского руководства в развитии всесторонних отношений между нашими странами, в том числе и в военной области. Египет для нас надёжный партнёр в Северной Африке и на Ближнем Востоке, - сказал Сергей Шойгу.