Психолог дала советы, как не нарваться на мошенников при знакомстве в интернете Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 21 веке особую популярность среди населения приобретают интернет-знакомства. Это позволяет людям легко знакомиться и находить более подводящих партнеров по возрасту, интересам и другим категориям. Однако несмотря на плюсы современных технологий, существуют риски нарваться на мошенников.

По словам астролога-психолога Алены Никольской, прежде всего стоит обратить внимание обратить на фотографию профиля человека. Она - как обложка или фантик в большой коробке с конфетами. Если человек намерен сделать красивое фото, то на фоне не должно быть каких-то страшных обоев за спиной. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

Кроме этого, Никольская призвала не выкладывать на сайт снимки с детьми и домашними животными. Показывать такие фотографии можно, но лучше позже, при личной встрече.

Некоторые пользователи при знакомстве в интернете могут занижать свой возраст на 10-15.Именно поэтому психолог считает важным через какое-то время после переписки перейти к общению по видеосвязи или хотя бы по телефону. Так у человека появится лучшее представление о своем собеседнике. Иногда даже по голосу можно понять, что это совсем не тот человек, с которым вы хотели бы общаться, а значит лучше прекратить контакт.

В прошлом году kp.ru писал об истории 35-летней москвички Виктории, которая познакомилась через сайт знакомств с крутым финансистом, на самом деле оказавшимся ушлым аферюгой, отмотавшим два срока за мошенничество. Он убедил женщину за несколько дней нахватать кредитов на 15 миллионов рублей и перекинуть на его счета.