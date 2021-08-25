Последние новости на утро 25 августа 2021: Все силовики и курсанты получат по 15 тысяч рублей

Важные новости утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 25 августа 2021 года.

Президент Владимир Путин предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам по десять тысяч рублей и военнослужащим – по 15 тысяч рублей в среднем. Глава государства отметил, что пенсии "подъедаются инфляцией", и это необходимо компенсировать. Он также напомнил, что в стране предполагалась индексация зарплат военнослужащих "под прогнозируемую инфляцию 4%", однако фактическая инфляция оказалась 6,5%. Выплата 15 тысяч рублей будет распространяться на всех силовиков и курсантов вне зависимости от званий и выслуги лет.

Минобороны России организовало эвакуацию из захваченного талибами* Афганистана более 500 граждан РФ, а также стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины. Всего для этой задачи ведомство задействует четыре самолета военно-транспортной авиации.

Разведывательные службы США представили президенту страны Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса. В нем они так и не смогли прийти к единому мнению о том, была ли инфекция создана искусственным путем, в лаборатории, или же ковид возник самостоятельно.

Пять стран Запада намерены создать фонд для противодействия влиянию России на Украину. В их число "Партнерство за сильную Украину" войдут Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США.

Минфин России планирует в 2021 году купить валюту на сумму в размере 1,71 триллиона рублей. Средства на это намерены взять с дополнительных нефтегазовых доходов.

Сумма госдолга России по итогам первых шести месяцев 2021 года выросла на 1,483 триллиона рублей, достигнув отметки в 20,4 триллиона рублей, или 17,7 процента ВВП. По сравнению с прошлым годом госдолг вырос на 7,8 процента.

В мире за последние 30 лет число взрослых людей в возрасте от 30 до 79 лет с гипертонией увеличилось с 650 миллионов до 1,28 миллиарда. Специалисты пришли к выводам, что почти половина этих людей даже не знали о том, что у них есть гипертония.

*Запрещенная в России террористическая организация