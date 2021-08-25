Ющенко заявил, что был «шокирован» позицией Меркель по вступлению Украины в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что был «шокирован» позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления Незалежной в НАТО во время саммита в 2008 году.

Государства Североатлантического альянса в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенный срок. Лидеры стран НАТО в июне текущего года снова поддержали право Киева и Тбилиси на присоединение к альянсу. И вновь не назвали точных сроков вступления.

Виктор Ющенко расценил саммит 2008 года как «нечто близкое к измене».

- Думаю, это было близко. В тот день было множество разочарований. Меня шокировало то, как формировали свою позицию по данному вопросу немецкая делегация во главе с Меркель и экс-президент Франции Саркози. Последний покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий диалог. Она сказала, что одной из проблем, которая ее останавливает, стало то, что только треть украинцев разделяют проект НАТО, - рассказал бывший президент Украины в интервью телеканалу "Украина 24".

Политик заявил, что указывал канцлеру ФРГ на то, что за два года его президентства количество поддерживающих вступление страны в НАТО жителей Украины выросло с 14 до 31 процента. В то же время он отметил, что альянс принял в свои ряды Испанию, хотя только 17 процентов жителей это страны одобрили такой шаг.

Напомним, в последнее время украинский президент Владимир Зеленский не раз поднимал тему вступления страны в НАТО, заявляя, что это якобы единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Российская сторона неоднократно отмечала, что такие шаги только усугубят внутренние проблемы на территории Незалежной, а для жителей ДНР и ЛНР присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.