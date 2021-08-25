Госиспытания дронов-самоубийц «Ланцет» начнутся в конце 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское министерство обороны утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы «Ланцет». Государственные испытания новых беспилотников стартуют в конце текущего 2021 года. Об этом в среду, 25 августа, рассказали в группе компаний «Калашников» на форуме «Армия-2021».

Дроны-самоубийцы относятся к барражирующим боеприпасам. Это класс оружия, который может длительное время летать в районе своей предполагаемой цели, а при ее обнаружении поражать цель как управляемая ракета «воздух-земля», при этом полностью уничтожаясь сам.

- Государственный заказчик согласовал тактико-техническое задание на «Ланцет», испытания беспилотных летательных аппаратов начнутся в конце этого года. Опытные образцы были доработаны с учетом опыта их применения, - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Беспилотники «Ланцет» были разработаны специалистами компании ZALA AERO. По информации разработчика, они способны нести поражающую боевую часть до трех килограммов и могут находиться в воздухе до получаса.