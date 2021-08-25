Исследование: 75% компаний назвали цифровизацию своим конкурентным преимуществом Фото: REUTERS

Большинство российских компаний признают, что цифровизация бизнес-процессов позволяет работать эффективнее. С этим соглашаются 97% организаций. Причем 75% респондентов считают цифровизацию бизнес-процессов своим ключевым преимуществом перед конкурентами.

Что цифровизируют в первую очередь:

Продажи - 41%,

Работу с документами - 19%,

Совместную работу над задачами - 18%,

Маркетинг и аналитику - 9%,

Управление ресурсами и финансами - 8%,

Коммуникации сотрудников - 4%,

HR - 1%.

Опрос был проведен аналитическим центром сервиса для управления бизнесом «Битрикс24». В исследовании приняли участие 1,5 тыс. компаний — пользователей сервиса. 66% опрошенных — владельцы бизнеса и топ-менеджеры, сообщает RT.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, касающееся возрастных работников. Оказалось, что около 42% российских компаний готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста на вакансию наравне с молодыми соискателями. Еще треть опрошенных готовы брать пенсионеров на работу в порядке исключения. А вот 28% признались, что не готовы трудоустраивать пенсионеров вообще, пишет газета "Известия".