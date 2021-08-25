Канье Уэст подал документы для смены имени Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный американский рэпер Канье Уэст подал документы для смены своего имени на сценический псевдоним. Исполнитель хочет, чтобы его называли «Йе». Об этом в среду, 25 августа, пишет журнал Variety, ссылаясь на материалы суда.

В соответствии с поданным в суд Лос-Анджелеса ходатайством, 44-летний рэп-музыкант хочет, чтобы вместо Канье Омари Уэста его именовали «Йе». Певец объяснил такой выбор «личными причинами». Отмечается, что для воплощения данной идеи в жизнь, по закону штата Калифорния, судья должен поставить под заявлением свою подпись. В некоторых случаях новое имя должно быть опубликовано в нескольких газетах.

Как писал сайт kp.ru, в феврале текущего 2021 года рэпер Канье Уэст и американская фотомодель Ким Кардашьян подали в суд документы на развод после почти семи лет брака. В заявлении на развод Ким просит о совместной опеке над детьми. Пара уже наняла адвоката Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам многих звезд шоу-бизнеса.