Экономисты перечислили риски досрочного закрытия кредитов Фото: Евгения ГУСЕВА

Экономисты объяснили, в каких случаях целесообразно закрывать кредиты досрочно, а когда эта процедура приведет в потере средств.

- Если речь идет об ипотеке, то нужно посчитать, сколько из долга удастся перекрыть досрочно. Многие банки взимают комиссию за досрочное погашение. Если кредит средний, то нужно посчитать, сколько составит переплата при досрочном погашении, - комментирует ФАН Олег Мисько, заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук.

Эксперт уверен, что в любом случае держать кредит долго при себе - невыгодно.

- Есть своего рода кредитная зависимость. Взяли кредит, погасили предыдущий и так по кругу. Банкам это выгодно, но для человека – это снижение текущих доходов, так часть заработанных средств будет уходить на погашение задолженности, - говорит Олег Мисько.

Накопив сумму на досрочное погашение, нужно внимательно прочитать кредитный договор, и все, что написано мелким шрифтом. Если там нет подводных камней, а на руках имеется сумма, достаточная для погашения, то выгоднее закрыть долг.

А вот Давид Тереладзе, доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук полагает, что закрывать кредиты при отсутствии финансовой подушки безопасности не стоит.

- Конечно, досрочное погашение позволяет сэкономить, но кидать последние средства на закрытие долга не стоит. Лучше подождать, когда появится возможность реструктуризации кредита, пересмотра сроков, пересмотра кредитной ставки. Лучше вкладываться в ценные бумаги, поскольку они являются более перспективным инструментом инвестирования, — рекомендует Давид Терелазде.

Тем временем, общий долг физических лиц в России по займам, включая ипотеку и необеспеченные кредиты, составил за первые полгода 2021 года 22,2 трлн рублей, из них просроченная задолженность — 919 млрд рублей, сообщает газета "Известия".