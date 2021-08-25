В России предложили снизить ставку по ипотеке на энергоэффективное жилье

Развитие рынка энергоэффективного жилья позволит экономить на ЖКУ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России предложили снизить на 1 п.п.ставку по ипотеке на энергоэффективное жилье классом не ниже В («высокий»). А вот на новостройки более низкого класса, наоборот, отменить льготные программы кредитования. Такое предложение в Минстрой было направлено ОНФ.

По данным заместителя руководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького, в 2019 году в России 1,4% новостроек относились к классу А++ («близкий к нулевому»), 4,2% — А+ («высочайший»), 6% — А («очень высокий»), 22,4% — В («высокий»), 11,2% — С («повышенный»).

Класс энергоэффективности показывает, насколько рационально расходуются ресурсы при обслуживании объекта, как много он использует тепла и электричества. Чем выше показатель, тем комфортнее жилье. Например, дома класса А+ потребляют на 60% меньше энергии, чем класса D. Это позволяет экономить потребителям на услугах ЖКХ.

- Сегодня застройщики часто не спешат вкладываться в энергоэффективные технологии, особенно если речь идет о жилье стандарт-класса, а не комфорт и бизнес, — сказал «Известиям» эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко.

По его словам, люди начинают задумываться о показателях энергоэффективности только после переезда в новостройку, когда оказывается, что по квартире гуляет ветер или обратная ситуация – батареи топят так, что приходится открывать окна.

- В итоге недочеты при проектировании, экономия на стройматериалах и технологиях приводит к избыточным платежам за коммуналку, - подчеркивает Алексеенко.

Тем временем доля ипотечных сделок онлайн в России достигла 50%. За полтора года показатель вырос в пять раз, свидетельствуют данные Росреестра. Эксперты связывают интерес к дистанционным сделкам с последствиями пандемии. Люди все активнее решают свои проблемы на электронных площадках, сообщает RT.