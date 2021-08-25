Счетная палата: число пенсионеров в России составило 42,6 миллиона человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 1 апреля текущего 2021 года на территории России проживали 42,6 миллиона пенсионеров. Из них 8,6 миллиона продолжали работать. Об этом в среду, 25 августа, говорится в аналитической записке российской Счетной палаты со ссылкой на данные Пенсионного фонда страны.

В этому году страховые пенсии получали 38,7 миллиона россиян, в том числе по старости — 35,4 миллиона человек. Аудиторы отметили при этом, что в России страховые пенсии неработающих пенсионеров с января текущего года были повышены на 6,3 процента – в среднем они достигли отметки в 16 921 рубля.

Как писал сайт kp.ru, накануне российский президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в десять тысяч рублей. Заместитель главы министерства труда России Ольга Баталина отметила, что данные выплаты коснутся около 43 миллионов человек. Единовременным выплаты будут осуществляться вместе с доставкой пенсии.