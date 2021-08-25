Правительство России продлило программу семейной ипотеки до 2024 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российское правительство по поручению президента страны Владимира Путина продлило действие программы «Семейная ипотека». Кредиты по льготной ставке до шести процентов годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года. Соответствующие постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом в среду, 25 августа, говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

- Для обеспечения данных изменений правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 триллиона рублей. Такое решение позволит помочь большему числу семей приобрести собственное жильё. Кроме того, это поддержит некоторые отрасли, укрепит спрос на товары и услуги - от строительных материалов до мебели и различных полезных мелочей, - отметил глава правительства.

Напомним, впервые программу «Семейная ипотека» запустили по поручению президента России в 2018 году. С июля 2021 году условия программы были расширены. Теперь взять такой кредит могут семьи и с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года.