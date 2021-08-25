Американец с обложки альбома Nirvana подал иск о распространении детской порнографии. Фото: Обложка альбома Nevermind группы Nirvana/Личная страница в соцсети

Житель США Спенсер Элден, чья фотография в младенчестве стала обложкой альбома Nevermind группы Nirvana, спустя 30 лет подал иск в суд о распространении детской порнографии. В иске указаны несколько ответчиков, с каждого из них американец требует минимум по 150 тысяч долларов. Об этом в среду, 25 августа, пишет журнал Variety.

В длинный список ответчиков попали оставшиеся в живых участники группы Дэйв Грол и Крист Новоселич, управляющая имуществом Курта Кобейна Кортни Лав, управляющие поместьем Кобейна Гай Осири и Хизер Парри, фотограф Кирк Веддл, художественный руководитель Роберт Фишер, а также множество звукозаписывающих компаний, которые выпустили или распространили альбом за эти годы.

- Ответчики намеренно продавали шокирующее фото в коммерческих целях и использовали его для продвижения себя и своей музыки за счет Спенсера. Ответчики использовали откровенный контент, чтобы получить известность, стимулировать продажи и привлечь внимание прессы, - говорится в иске.

Сам Спенсер Элден утверждает, что ему никогда не платили за фотографию сверх тех 200 долларов, которые его родители получили непосредственно в день съемки. Издание предположило, что иск основан на то, что родители Элдена во время съемок не подписали документы, разрешающие использование изображения в коммерческих целях.

Съемки известной на весь мир обложки проходили в бассейне в Пасадене. Моделью стал Спенсер Элден, которому на тот момент было всего четыре месяца. Альбом Nevermind был выпущен в 1991 году, он быстро разошелся тиражом свыше 30 миллионов экземпляров. Обложка считается одной из самых известных среди всех музыкальных альбомов. Интересно, что во взрослом возрасте Элден неоднократно делал аналогичные фотографии в бассейне, а в 2016 году даже хотел полностью раздеться для снимка, однако фотограф отговорил его.