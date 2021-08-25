Индонезия одобрила вакцину «Спутник V» для экстренного применения Фото: REUTERS

Индонезия одобрила применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для экстренного применения. Об этом в среду, 25 августа, говорится в сообщении на официальном сайте Российского фонда прямых инвестиций.

Отмечается, что Индонезия стала 70-м государством мира, в котором одобрено применение российского препарата. Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры. В настоящее время общее население всех стран, власти которых одобрили «Спутник V» на своей территории, составляет четыре миллиарда человек, - это более 50 процентов населения планеты.

- Индонезия – одна из наиболее населенных стран Азии. Включение российской вакцины в национальный портфель этой страны позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире. Одобрение «Спутника V» в Индонезии основано на тщательной оценке данных и позволит государству успешнее бороться с эпидемией коронавируса, - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в настоящее время прорабатываются варианты производства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Венгрии.