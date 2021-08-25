Регионам РФ направят более 21,5 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

Российски регионам направят еще более 21,5 млрд рублей для выплат на детей от трех до семи лет. Соответствующие постановление в среду, 25 августа, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности», - приводит пресс-служба кабмина слова главы правительства.

Уточняется, что ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет введены по указу президента России в 2020 году. Эти выплаты получают семьи с низкими доходами. Позже российский лидер поручил сделать такую поддержку более адресной. На этом фоне в текущем году правила предоставления выплаты были усовершенствованы.

На сегодняшний день выплаты предоставляются в зависимости от ситуации в семье. Их размер может достигать не только 50 процентов, но 75 процентов и 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка.

Для получения выплаты гражданину нужно авторизоваться на портале «Госуслуги» и заполнить соответствующие заявление.