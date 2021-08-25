Лечение больных коронавирусом обойдется бюджету РФ в 111 млрд рублей Фото: Александр ГЛУЗ

Во втором полугодии текущего года стоимость помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в России превысит 111 миллиардов рублей. Соответствующую оценку предоставил Фонд обязательного медицинского страхования‎ на основании данных Министерства здравоохранения РФ.

Как передает РБК, ФОМС оценил возможную стоимость оказания медицинской помощи людям с коронавирусом в период с июля по декабрь текущего года. По оценке ведомства, за указанный срок в России могут подтвердить 3,9 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Сумма складывается исходя из прогноза министерства, сведения предоставлены в аналитической записке Счетной палаты.

Предполагается, что из почти 4 миллионов потенциальных новых пациентов с COVID-19 медицинская помощь в рамках стационара может потребоваться только 20 процентов, то есть свыше 784 тысяч госпитализаций.

В Счетной палате отметили, что фонду требуется дополнительно на оказание медпомощи застрахованным соотечественникам во втором полугодии текущего года 65,4 миллиарда рублей. Около 60 миллиардов рублей необходимо на компенсацию оплаты труда работников, а также оплаты коммунальных услуг.

Напомним, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в России зарегистрировано более 6,7 миллиона случаев заражения COVID-19. Сообщается, что за первое полугодие на оказание помощи инфицированным гражданам ФОМС потрачено 218 миллиардов рублей.