Опрос: каждый четвертый россиянин не верит в глобальное потепление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждый четвертый опрошенный житель России не верит в глобальное потепление. Об этом в среду, 25 августа, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек.

Примерно половина россиян (51 процент) сообщили, что верят в глобальное потепление, поскольку оно было доказано не только учеными, но и масштабными природными катастрофами в текущем 2021 года, например, пожарами в Якутии.

В то же время более четверти респондентов заявили, что не верят в глобальное потепление и считают его «оболваниванием всего человечества». Еще 23 процента жителей России затруднились однозначно выразить свое отношение к данной проблеме. Больше опрошенных, которые не верят в глобальное потепление, оказалось среди мужчин – доля женщин в данной категории составила всего 23 процента, пишет РБК.

В прошлый раз такое исследование проводилось 12 лет назад – с тех пор число скептиков уменьшилось — с 33 до 26 процентов.

Как писал сайт kp.ru, накануне ученые Межправительственной группы экспертов по изменению климата предсказали исчезновение некоторых стран в Тихом океане из-за глобального потепления.