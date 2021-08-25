Всемирный банк приостановил программу помощи Афганистану Фото: REUTERS

Всемирный банк (ВБ) заморозил программу помощи Афганистану после захвата власти в республике движением «Талибан»*.

С прошлого года Всемирный банк направил в Афганистан около 5,3 млрд долларов на проекты реконструкции и развития республики через Международную ассоциацию развития (IDA), помогающую беднейшим государствам мира.

По данным на апрель текущего года, у IDA было 12 активных проектов в Афганистане, общая стоимость которых составляла 940 млн долларов. Кроме того, Трастовый фонд реконструкции республики, специальный фонд Всемирного банка, осуществлял в стране 15 проектов общей стоимостью 1,2 млрд долларов.

В заявлении, опубликованном Всемирным банком в минувший вторник, 24 августа, говорится, что организация не имеет права выделять средства стране, если ее правительство не признается легитимным всеми 189 государствами-членами ВБ.

Напомним, накануне Талибы* прибыли в Панджшер, который остается последней территорией неподконтрольной движению, на переговоры с сопротивлением.

*Запрещенная в России террористическая организация