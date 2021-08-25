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В мире25 августа 2021 10:30

Всемирный банк приостановил программу помощи Афганистану

С 2020 года ВБ направил в республику около 5,3 млрд долларов на проекты реконструкции и развития
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Всемирный банк приостановил программу помощи Афганистану

Всемирный банк приостановил программу помощи Афганистану

Фото: REUTERS

Всемирный банк (ВБ) заморозил программу помощи Афганистану после захвата власти в республике движением «Талибан»*.

С прошлого года Всемирный банк направил в Афганистан около 5,3 млрд долларов на проекты реконструкции и развития республики через Международную ассоциацию развития (IDA), помогающую беднейшим государствам мира.

По данным на апрель текущего года, у IDA было 12 активных проектов в Афганистане, общая стоимость которых составляла 940 млн долларов. Кроме того, Трастовый фонд реконструкции республики, специальный фонд Всемирного банка, осуществлял в стране 15 проектов общей стоимостью 1,2 млрд долларов.

В заявлении, опубликованном Всемирным банком в минувший вторник, 24 августа, говорится, что организация не имеет права выделять средства стране, если ее правительство не признается легитимным всеми 189 государствами-членами ВБ.

Напомним, накануне Талибы* прибыли в Панджшер, который остается последней территорией неподконтрольной движению, на переговоры с сопротивлением.

*Запрещенная в России террористическая организация