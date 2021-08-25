Суд в России запретил публикацию на YouTube роликов с пропагандой «зацепинга» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мещанский суд российской столицы по иску транспортной прокуратуры к Google запретил публикацию на YouTube роликов с пропагандой «зацепинга». Об этом в среду, 25 августа, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Сообщается, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что на YouTube размещены видео, которые популяризируют экстремальные способы передвижения на поездах. Распространение таких роликов побуждает россиян, особенно детей, к действиям, которые могут угрожать их жизни и здоровью.

- В суд было направлено исковое заявление к владельцу веб-ресурса о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России. Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

Напомним, в начале июля текущего года Московско-Курская транспортная прокуратура обратилась в Мещанский суд российской столицы с административным иском о запрете для американской компании Google размещать в свободном доступе, в том числе на YouTube, информацию, пропагандирующую деятельность «зацеперов».