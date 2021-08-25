Бывший вице-президент Афганистана Салех считает давление США причиной падения правительства Фото: REUTERS

Вашингтон фактически позволил боевикам террористического движения «Талибан»* захватить Афганистан. Такое мнение высказал бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, заявив, что США лишь стимулировали сотрудничество с радикалами.

«Очевидно, что талибы никогда не были под давлением. Они использовали Пакистан в качестве запасной базы... США пытались начать сотрудничество с боевиками, пытались купить их. Но чем больше американцы платили, тем больше пакистанцы поддерживали "Талибан"», - сказал бывший вице-президент в интервью с News, назвав это одной из главных причин, по которым движению удалось захватить Кабул.

Салех также указал и другие причины. Так, повлияли переговоры о мирном урегулировании между официальным правительством и талибами*, что, по его словам, только узаконило действия боевиков.

«Третья причина заключается в том, что в последние два года республика подверглась огромному давлению со стороны наших американских союзников. Они шантажировали нас и вынуждали освободить заключенных, угрожая сократить свою помощь», - отметил политик, добавив, что к падению правительства привело безразличие бывшего афганского руководства, не предпринимавшего шагов для урегулирования конфликта.

Напомним, ранее, 23 августа, талибы* распространили амнистию на всех чиновников афганского правительства, в том числе на экс-президента Ашрафа Гани, отметив, что они могут вернуться и жить в республике.

*Запрещенная в России террористическая организация