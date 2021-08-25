Ученики 8-11 классов смогут бесплатно изучать языки программирования с 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России учащиеся 8-11 классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах с 2022 года. Об этом в среду, 25 августа, сообщила глава департамента координации программ и проектов российского Минцифры Татьяна Трубникова в ходе онлайн-конференции о цифровой трансформации сферы образования.

Она отметила, что первый набор на программы откроется уже в следующем году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

- В 2021 году мы запустили проект «Цифровые профессии», позволяющий жителям России старше 16 лет получить дополнительное образование в ИТ-сфере за половину стоимости. Теперь планируем сделать образование доступным для более молодой аудитории. С 2022 году школьники смогут изучать языки программирования, что поможет им определиться с будущей профессией и сформировать навыки, которые востребованы в цифровой экономике, - сообщила Татьяна Трубникова.

Глава департамента координации программ и проектов добавила, что продолжительность курсов составит два года, обучение будет абсолютно бесплатным.