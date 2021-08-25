Прокуроры выявили почти 23 тысячи нарушений в обеспечении питанием детей в школах Фото: Олег УКЛАДОВ

В ходе проверок прокуроры выявили около 23 тысяч нарушений в организации и обеспечении питанием детей в образовательных организациях в России. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Уточняется, что проверки проводились во всех российских регионах по поручению генерального прокурора с февраля во время учебного года, и охватили период летней оздоровительной кампании.

«Они касались деятельности как органов власти и местного самоуправления, так и образовательных учреждений, иных организаций для детей, а также поставщиков товаров и исполнителей услуг», - отметили в пресс-службе.

Были выявлены нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, а также факты приемки продуктов без документов, подтверждающих их безопасность и качество, пересмотрены неправомерные условия муниципальных контрактов о наименовании и количестве поставляемых в учебные заведения продуктов. Кроме того, выявили нарушения санитарно-эпидемиологических правил при содержании и оснащении пищеблоков, а также приготовлении пищи, транспортировке и хранении продуктов, использовании посуды и кухонного инвентаря.

Для обеспечения устранения правонарушений прокуроры внесли 13 тысяч актов реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено около 5 тысяч лиц, а также возбуждено 12 уголовных дел.