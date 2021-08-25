Власти Польши заявил о начале четвертой волны пандемии коронавируса в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше наступила четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление в среду, 25 августа, сделал руководитель канцелярии главы правительства республики Михал Дворчик, комментируя реализацию программы вакцинации в стране.

«Четвертая волна уже начинается», - заявил премьера. в эфире Польского радио, отметив, что согласно моделям, обсуждаемых в том числе на встречах правительственной группы кризисного управления, можно сделать вывод, что эта волна будет набирать силу в сентябре и октябре текущего года.

Дворчик сообщил, что польское правительство уже подготовило разные сценарии, в том числе связанные с введением ограничительных мер на местном уровне, в зависимости от количества заболевших и уровня вакцинации в отдельных регионах страны.

Тем не менее, чиновник уточнил, что на данный момент никаких конкретных решений пока не принято. «Они будут приниматься в зависимости от развития эпидемической ситуации в стране», - добавил он.

Ранее о начале четвертой волны коронавируса в республике заявил пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич.

Напомним, антирекорд по суточному числу выявленных случаев заболевания был зарегистрирован 1 апреля - 35 251 человек.