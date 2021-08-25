В Госдуме оценили планы Запада создать фонд противодействия влияния России на Украине Фото: REUTERS

В Госдуме отреагировали на планы Запада создать фонд противодействия влиянию России на Украине. Член Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что создание такой структуры – это «попытка вмешательства во внутренние дела России».

Он допустил, что если фонд действительно будет образован, то высока вероятность, что его финансирование будет осуществляться за счет средств западных разведслужб. Их цель – выполнять антироссийские функции и фонд станет отличным прикрытием.

-Это будет антироссийский центр, который будет поддерживать националистические, профашистские, нацистские движения, процветающие на Украине, — заявил Чепа в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что Москва будет выступать против подобный решений и призовет общественность, чтобы вокруг российских границ не разжигались очередные конфликты.

Ранее сообщалось, что пять стран Запада намерены создать специальный фонд для противодействия влиянию России на Украине. В их число войдут Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США.

Работа фонда должна начаться к декабрю 2021 года, для его работы планируют привлечь около 50 миллионов долларов. Средства планируют направлять "на инициативы по укреплению потенциала пострадавших от конфликта регионов", сообщает ФАН.