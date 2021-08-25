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В мире25 августа 2021 12:15

Глава МИД Великобритании назвал действия талибов* в Кабуле конструктивными

Однако уровень доверия к ним все равно остается низким
Наталья СМИРНОВА
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал конструктивными действия боевиков радикального движения “Талибан”* относительно эвакуации из Афганистана иностранных граждан. По его словам, захватившие в стране власть талибы пока что придерживаются обязательств, которые взяли на себя.

Рааб сказал, что, оценивая новую власть в Афганистане, стоит обращать внимание на их реальные поступки - например, они разрешили вывезти из страны максимальное количество людей через аэропорт Кабула. Но в целом, отмечает Рааб в интервью ВВС, уровень доверия к талибам* все равно остается низким.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 13 августа власти Великобритании эвакуировали из Афганистана почти шесть тысяч человек. Свыше половины из них – 3,1 тысячи – афганцы, подпадающие под программу перемещения, и члены их семей.

*Запрещенная в России террористическая организация