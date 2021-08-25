Белоруссия выдала России обвиняемого в финансировании ИГИЛ* Фото: Михаил ФРОЛОВ

Белорусская генеральная прокуратура удовлетворила просьбу российских коллег о выдаче обвиняемого в финансировании террористической организации «Исламское государство»*. Об этом в среду, 25 августа, говорится в сообщении на официальном сайте белорусского правоохранительного ведомства.

- На основании конвенции государств – участников СНГ Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила просьбу генеральной прокуратуры России о выдаче 31-летнего мужчины для привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма. Его передали представителям российский правоохранительных органов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело в отношении обвиняемого расследовало управление Следственного комитета России по Республике Дагестан.

По информации следователей, ранее судимый за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании мужчина осенью 2018 года в Хасавюрте передал своему знакомому деньги для финансирования международной террористической организации ИГИЛ*. Эти средства должны были пойти на приобретение оружия и обмундирования для террористов. Позже мужчину задержали сотрудники милиции Гомельской области на территории Белоруссии.

* Террористическая организация, запрещенная в России