Названы курорты, на которых школьники прогуляют 1 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примерно 4,5% российских школьников не попадут на линейки 1 сентября. День знаний они проведут на отдыхе. Такой вывод сделали эксперты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Аналитики сервиса изучили данные по авиабилетам, забронированным для вылета летом, но с возвращением после 1 сентября. Среди путешественников много детей школьного возраста, они пропустят начало учебного года.

Где встретят день знаний прогульщики:

В Крыму – 33,86%,

В Сочи –26,38%,

В Анапе -11,81%,

В Геленджике - 7,22%,

В Москве - 5,51%.

Стоит отметить, что отдыхающие с детьми приобретали билеты заранее, в среднем за 52-55 дней, сообщает Газета.Ru.

Осень - одно из благоприятных времен для путешествий. На многих курортах начинается бархатный сезон, а людей на пляжах в разы меньше, чем летом. Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь перечислила направления, куда можно отправиться в сентябре, чтобы хорошо отдохнуть и сэкономить, сообщает телеканал "360".