Талибан* заявил, что мирное соглашение с Панджшером будет достигнуто в ближайшее время Фото: REUTERS

Радикальное движение «Талибан»* заявил, что мирное соглашение с представителями сопротивления в провинции Панджшер будет достигнуто в ближайшее время. Такое заявление в среду, 25 августа, сделал представитель движения Забихулла Муджахид.

«Мы находимся в контакте с людьми в Панджшере. Мы ведем переговоры со старейшинами, влиятельными лицами... Переговоры в скором времени решат проблему без войны... По нашей информации, мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время», - заявил представитель движения в интервью телеканалу Shamshad News, отметив, что он на 80% уверен, что не будет необходимости воевать.

Напомним, ранее лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд-младший опроверг заявление издания The Telegraph о своих планах сдать боевикам «Талибан»* Панджшер. Однако через некоторое время представители движения заявили, что прибыли в афганскую провинцию, чтобы провести переговоры с сопротивлением о ее сдаче без боя.

Напомним, в минувший понедельник, 23 августа, «Талибан»* заявил, что взяли в осаду силы сопротивления в Панджшер и готовятся к переговорам. Днем ранее, 22 августа, талибы* дали лидеру сопротивления четыре часа, чтобы отдать провинцию под их контроль. В противном случаи Талибан* пригрозил начать операцию по захвату. Однако Ахмад Масуд отказался сдаваться, сообщив, что жители провинции готовы отстоять ее.

*Запрещенная в России террористическая организация