В Госдуме назвали продление «Семейной ипотеки» выгодным и продуманным

Программу «Семейная ипотека» сохранят до 2024 года Фото: Анастасия Осипова

Владимир Гутенев, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству выступил в поддержку программы «Семейная ипотека».

Депутат напомнил, что программа помогает молодым семьям, которые решили обзавестись собственным жильем.

- Я думаю, что сам факт рассмотрения продления этой программы говорит о том, что она признана успешной, востребованной, и после анализа влияния этой программы на различные отрасли» - рассказал Владимир Гутенев в беседе с RT.

Парламентарий обратил внимание, что правительство организовало «эффективную систему контроля использования данных средств», так что можно не опасаться, что деньги расходуются не по назначению.

Собеседник издания отметил, что жилищная программа - это оправданное вложение бюджетных средств. «Семейная ипотека» решает не только вопрос доступности жилья, но и поддерживает строительный рынок, рынок недвижимости и ряд сопутствующих бизнесов.

Ранее, премьер-министр Михаил Мишустин одобрил продление льготной ипотечной программы. Он отметил, что «Семейная ипотека» поддержит молодые семьи и укрепит спрос на необходимые товары и услуги, сообщает телеканал "360".