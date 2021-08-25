Польские военные не пустили к беженцам депутата сейма с лекарствами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат польского сейма Франтишек Стерчевски попытался пробраться к беженцам с мешком лекарств. Однако военнослужащие Польши не пустили политика. Все произошло у населенного пункта Уснаж-Гурный на польско-белорусской границе.

«Сколько солдат нужно, чтобы остановить депутата с сеткой продовольствия и лекарств для голодных и больных? … К сожалению, пограничник предпочел незаконно мешать мне действовать и играть в погоню … Почему эта страна сильна против слабых и слабых против сильных», - задался вопросом народной избранник на своей странице в Facebook.

Стерчевски сообщил, что группа людей была заперта в кордоне польско-белорусскими службами более двух недель. «У попавших в ловушку людей нет ни еды, ни напитка. На данный момент пьют воду из потока. Минимум четыре человека нуждаются в немедленной медицинской помощи. Поэтому я сегодня сделала все возможное, чтобы доставить даже сетку с продуктами и лекарствами», - пояснил он, добавив, что у него почти получилось.

Напомним, накануне премьер-министр председательствующей в Совете стран ЕС Словении Янез Янша заявил, что между странами Европейского союза нет не только консенсуса, но даже никакого большинства в пользу приема афганских беженцев, отметив, что решать этот вопрос должны сами члены союза. Незадолго до этого, он заявил, что Евросоюз не обязан помогать тем, кто покидает свою страну, а не борется за нее.