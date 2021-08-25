Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом в среду, 25 августа, сообщило китайское Центральное телевидение.

- Сегодня состоялись телефонные переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, говорится в коротком сообщении.

Пока что китайское телевидение и пресс-служба Кремля не раскрывают подробностей телефонной беседы между лидерами двух государств.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что у главы государства на сегодняшний день запланирована серия международных телефонных разговоров, два из которых состоятся вечером.

Как писал сайт Kp.ru, вчера Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили террористическую угрозу в Афганистане и вопросы сотрудничества двух государств.