Кремль: "Северный поток - 2" призван внести большой вклад в энергобезопасность ЕС

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Проект газопровода «Северный поток - 2» является исключительно коммерческим, и призван внести большой вклад в энергобезопасность Европейского союза. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение немецкого суда.

«Скорее, это корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях», - заявил представитель Кремля, комментируя решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не освобождать трубопровод от норм газовой директивы Евросоюза.

Песков отмтеил, что российская сторона может только повторить, что «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом. «Международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы», - добавил пресс-секретарь главы государства.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 25 августа, стало известно, что компания Nord Stream 2 проиграла в суде Германии дело об освобождении трубопровода «Северный поток – 2» от требований Газовой директивы Европейского союза.