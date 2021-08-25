Студенты из Афганистана получат российское образование дистанционно

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Студенты из Афганистана смогут проходить обучение в российских вузах дистанционно. Об этом рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По словам министра, в отечественных вузах обучается более 1400 афганских студентов. Часть из них сейчас находится в России, часть - на родине, где недавно сменился политический строй и к власти пришел “Талибан” (запрещенная в РФ террористическая организация).

“Мы сейчас смотрим [на ситуацию], изучаем. Что касается дистанционного обучения, здесь никаких исключений для студентов из Афганистана нет. Тем из них, кто не сможет въехать, вузы готовы будут организовать удаленное обучение”, - цитирует Фалькова ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, изначально талибы обещали не чинить препятствий тем, кто захочет покинуть страну. Однако накануне стало известно, что к аэропорту Кабула пропускают только иностранных граждан - афганцы не могут проехать туда.