Песков: безопасность россиян в Афганистане остается безусловным приоритетом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Безопасность граждан России в Афганистане остается безусловным приоритетом, для ее обеспечения будет делаться все необходимое. Об этом в среду, 25 августа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что власти России обеспокоены напряженной ситуацией с эвакуацией Западом граждан из Афганистана после захвата власти в стране талибами*.

- Безопасность россиян остается безусловным приоритетом. Для ее обеспечения будет делаться то, что необходимо. Что касается обеспокоенности по поводу терактов, в настоящее время можно констатировать только одно: в Афганистане, кроме талибов*, находятся также еще и игиловцы*. Поэтому, конечно же, террористическая угроза в Афганистане весьма высока, - добавил Дмитрий Песков.

Как писал сайт kp.ru, накануне представители движения «Талибан»* заявили, что мирное соглашение с представителями сопротивления в провинции Панджшер будет достигнуто в ближайшее время.

*Запрещенная в России террористическая организация