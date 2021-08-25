В Грузии машина с иностранцами сорвалась в овраг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Грузии машина с тремя иностранцами, в том числе одним несовершеннолетним, сорвалась в овраг в высокогорной грузинской Аджарии, перевернувшись 20 раз.

Как передаёт телекомпания TV25, несовершеннолетний иностранец погиб.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Грузии подтвердили факт случившегося. «ДТП произошло на перевале Годердзи», приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МВД, где уточнили, что начато расследование по 276 статье Уголовного кодекса Грузии «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб»

В ведомстве не уточнили, гражданами какой страны являются участники инцидента.

Напомним, 16 августа 28 человек погибли, и еще шестеро получили ранения в результате ДТП с автобусом на юге Южно-Африканской Республики (ЮАР). Как заявил представитель управления полиции провинции Восточный Кейп Унати Бинкосе, все произошел между городами Ист-Лондон и Баттерворт. Водитель не справился с управлением на повороте перед мостом. В результате автобус соскользнул с холма и, пролетев 200 метров, рухнул на дно расщелины.