Глава МИД Австрии призвал не допустить превращение Афганистана в «рассадник терроризма» Фото: REUTERS

Необходимо не допустить превращение Афганистана в «рассадник терроризма» на фоне захвата власти в стране радикальным движением «Талибан»*. Об этом в среду, 25 августа, сообщил глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг во время пресс-конференции с руководителем МИД России Сергеем Лавровым.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что безопасность граждан России в Афганистане остается безусловным приоритетом, для ее обеспечения будет делаться все необходимое.

*Запрещенная в России террористическая организация