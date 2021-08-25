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В мире25 августа 2021 13:40

Глава МИД Австрии призвал не допустить превращение Афганистана в «рассадник терроризма»

Об этом сказал Александер Шалленберг на пресс-конференции с Сергеем Лавровым
Ксения АНУФРИЕВА
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Глава МИД Австрии призвал не допустить превращение Афганистана в «рассадник терроризма»

Глава МИД Австрии призвал не допустить превращение Афганистана в «рассадник терроризма»

Фото: REUTERS

Необходимо не допустить превращение Афганистана в «рассадник терроризма» на фоне захвата власти в стране радикальным движением «Талибан»*. Об этом в среду, 25 августа, сообщил глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг во время пресс-конференции с руководителем МИД России Сергеем Лавровым.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что безопасность граждан России в Афганистане остается безусловным приоритетом, для ее обеспечения будет делаться все необходимое.

*Запрещенная в России террористическая организация