Лавров: Россия рассчитывает на возобновление турпотоков с Австрией Фото: REUTERS

Российская сторона рассчитывает на возобновление турпотоков с Австрией. Этому будет способствовать скорейшее взаимное признание сертификатов вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 25 августа, сообщил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко подчеркнул, что Россия надеется на скорейшее взаимное признание РФ и Евросоюзом сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.