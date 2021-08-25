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Общество25 августа 2021 13:47

Лавров: Россия рассчитывает на возобновление турпотоков с Австрией

Этому будет способствовать скорейшее взаимное признание сертификатов вакцинации
Ксения АНУФРИЕВА
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Лавров: Россия рассчитывает на возобновление турпотоков с Австрией

Лавров: Россия рассчитывает на возобновление турпотоков с Австрией

Фото: REUTERS

Российская сторона рассчитывает на возобновление турпотоков с Австрией. Этому будет способствовать скорейшее взаимное признание сертификатов вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 25 августа, сообщил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко подчеркнул, что Россия надеется на скорейшее взаимное признание РФ и Евросоюзом сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.