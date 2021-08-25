Меркель: Германия недооценила, как быстро армия Афганистана прекратит сопротивление талибам* Фото: REUTERS

Германия и все международное сообщество в целом неверно оценили способность афганской армии сопротивляться движению «Талибан»*. Об этом в среду, 25 августа, заявила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая со специальным заявлением в Бундестаге.

- Мы ожидали, будут бои афганских сил с набравшими силу талибами*. Мы недооценили, с какой молниеносной скоростью афганские силы прекратят сопротивление. В настоящее время возникла угроза превращения Афганистана в оплот террористов. Нельзя закрывать глаза на угрозу, что после выхода сил с Афганистан вновь может стать оплотом международной террористической угрозы, - предупредила Ангела Меркель.

Как писал сайт Kp.ru, ранее руководитель министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг отметил, что странам мира необходимо не допустить превращение Афганистана в «рассадник терроризма» на фоне захвата власти в стране радикальным движением «Талибан»*.

*Запрещенная в России террористическая организация