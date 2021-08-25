Путин: мамы в многодетных семьях всегда строгие, а отцы - уравновешенные

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мамы в многодетных семьях всегда строгие, а отцы уравновешенные. Такое мнение президент России Владимир Путин, отметив, что такое впечатление у него складывается, поскольку он много лет встречаюсь с многодетными семьями.

«Мамы в многодетных семьях всегда строгие, а отцы - уравновешенные. Я много лет встречаюсь с многодетными семьями и у меня такое впечатление складывается», - заявил глава государства в среду, 25 августа, во время встречи с представителями общественности, посвященной школьному образованию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на встречи с представителями общественности российский лидер также заявил о необходимо совершенствовать оплату труда педагогов, однако исходя из бюджетных возможностей. По его словам, положенные на сегодняшний день школьным преподавателям доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей являются «небольшими деньгами».