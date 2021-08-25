Экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев заочно арестован по делу о мошенничестве Фото: Андрей МИРЕЙКО

В среду, 25 августа, суд заочно арестовал бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева по новому делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Тверской суда Москвы.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы в отношении Ананьева Д. Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания или с момента его экстракции на территорию РФ», - приводит ТАСС заявление представителя суда.

Аналогичное ходатайство в отношении Алексея Ананьева суд рассмотрит в следующую пятницу, 27 августа.

Братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ). В 2019 году бизнесмены уже были заочно арестованы. Согласно решению Басманного суда Москвы, они были объявлены в международный розыск по делу о растрате.