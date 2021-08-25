Путин: навязывать необходимость вакцинации нельзя

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Навязывать необходимость вакцинации нельзя. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, в среду, 25 августа, во время встречи с представителями общественности, посвященной школьному образованию. Российский лидер указал на необходимость объяснять правильность этого выбора.

В ходе мероприятия одна из участниц коснулась темы вакцинации от коронавирусной инфекции и призвала российских педагогов сделать прививку от COVID-19, чтобы обезопасить как себя, так и учеников.

«Моя позиция тоже хорошо известна: ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать все, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор - реализация профилактических мер для сохранения своего здоровья, окружающих и близких», - заявил российский лидер.

Напомним, ранее Путин уже заявлял, что нельзя принуждать к вакцинации от коронавирусной инфекции, а также угрожать увольнением. При этом главным оружием в борьбе с коронавирусом он назвал вакцины, отметив, что «нужно уметь убеждать».