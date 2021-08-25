Аналитик прокомментировал решение не освобождать «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал решение немецкого суда по «Северному потоку-2». Газопровод не стали освобождать от положений Газовой директивы Евросоюза.

Это, по мнению эксперта, вполне ожидаемое решение. Такая угроза существовала уже несколько лет.

- Ещё в 2019 году было принято европейское регулирование, из которого следовало, что «Газпром» как одна компания может загрузить только половину мощности трубы, - напоминает Юшков в беседе с RT.

Он уверен, что выход из ситуации есть. Например, передать часть газ на последнем участке газопровода европейским компаниям.

- Таким образом, 27,5 млрд кубов будет качать «Газпром» (это его собственность будет), и еще столько же будут качать европейские компании. Тогда антимонопольное законодательство будет исполнено. И суммарно газопровод будет загружен на 100% — на 55 млрд кубов, — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream AG проиграла в суде дело об освобождении «Северного потока — 2» от требований газовой директивы ЕС. В компании отметили, что приняли к сведению данное решение, сообщает телеканал "360".