МИД ФРГ назвал возможные формы эвакуации из Афганистана после 31 августа

МИД ФРГ заявил о возможных формах эвакуации из Афганистана после 31 августа Фото: REUTERS

Эвакуация из Афганистана после 31 августа может быть продолжена не в форме военной операции. Такое заявление седлали в Министерстве иностранных дел Германии.

Среди представленных вариантов, эвакуация гражданскими спецрейсами, а также вывоз людей сухопутным путем. Как сообщили в МИД ФРГ, детали обсуждаются с движением «Талибан»*, а также странами-соседями Афганистана и международными партнерами.

Напомним, накануне представитель радикального движения «Талибан»* в Катаре Сухейл Шахин предупредил, что Соединенные Штаты и их союзники должны вывести войска из Афганистана до 31 августа, в противном случае их ожидают последствия. По его словам, просьбы Вашингтона и Лондона продлить военное присутствие в Афганистане будут расценены боевиками как расширение оккупации. Представитель движения также отметил, что ответ будет отрицательным.

*Запрещенная в России террористическая организация