Политолог оценил перспективы продления миссии американцев в Афганистане Фото: REUTERS

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о возможном продлении миссии американцев в Афганистане.

Политолог отметил, что у радикального движения «Талибан»* нет желания видеть иностранных военных на территории страны. Тем более, когда обещанные сроки вывода сдвигаются на неопределенный срок.

Эксперт полагает, США продолжат переговоры с боевиками, так как не успевают вывести из страны своих граждан. Но если же американцы решатся остаться в стране, то высок риск дальнейший столкновений с талибами.

- Они уже свое решение приняли и уже вывели свои войска. Если и будет торг, то на какой-то ограниченный период времени, может быть, они согласятся, — рассказал американист газете «Известия».

Юрий Рогулев отметил, что Вашингтон во внешней политике часто поступал по схеме: «получится — получится, не получится — ну и черт с ним». С Афганистаном сложилась аналогичная ситуация. Американцы решили вывести войска, не согласовав детали с союзником.

- Я думаю, что для Байдена важен внутриполитический момент, и, если после завершения эвакуации там ситуация успокоится, для них это будет важнее, чем продолжать конфликт, — заключил американист.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с лидерами «Большой семерки» подчеркнул, что США покинут Афганистан после выполнения намеченного плана. Лидеры G7, ООН, НАТО и ЕС будут придерживаться одной позиции в отношении движения «Талибан», сообщает ФАН.

«Талибан»* - запрещенное в РФ движение.