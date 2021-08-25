UTair перебазировала разграбленный вертолет Ми-8МТ из аэропорта Кабула

Вертолет Ми-8МТ. Фото: Валерий Шарифуллин/ТАСС

Авиакомпания UTair перебазировала вертолет Ми-8МТ из аэропорта Кабула в безопасное место после того, как воздушное судно было вскрыто и частично разграблено. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали в UTair, 17 августа неизвестные проникли на борт вертолета Ми-8МТ, где вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором находились инструменты и неприкосновенный запас продуктов. Кроме того, была повреждена внутренняя обшивка воздушного судна.

«Инженерно-технический состав навел порядок на борту и выполнил необходимые для обеспечения вылета работы. 22 августа вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы UTair перебазирован в безопасную локацию», - приводит ТАСС заявление авиакомпании.

Авиакомпания UTair выполняет вертолетные перевозки в интересах Организации Объединённых Наций. Как ранее сообщалось, компания вывезла из афганской столицы свыше 200 сотрудников ООН.