Жители Кириллова впервые за 10 лет зарегистрировали недвижимость

С 2012 года, когда было утверждено положение о национальном парке и установлены его жесткие границы, жители района не могли строить жилые дома или заниматься садоводством на своих землях. Федеральный закон был нацелен на защиту рек, озер и лесов, однако не учитывал права и интересы граждан.

Проблема, так или иначе, затрагивала интересы около двух миллионов россиян в 27 регионах. Особенно остро она проявилась в Кирилловском районе Вологодской области, значительную часть которого занимает нацпарк «Русский Север». В «эпицентре» оказались 247 населенных пунктов с населением более 13 тысяч человек.

«С этого времени хозяйственная деятельность в районе оказалась буквально парализована: жители не могли свободно продавать и покупать землю, строить дома. В полной мере не реализовалась программа по расселению людей из ветхого и аварийного жилья, строительству жилья для детей-сирот и других социальных объектов», – напомнил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По-настоящему сдвинуть вопрос с мертвой точки удалось лишь в 2019 году после того, как вице-спикер Совета Федерации ФС РФ, сенатор от Вологодской области Юрий Воробьев стал инициатором законопроекта о внесении изменений в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». 30 декабря 2020 года поправки в закон, позволяющие узаконить существующую жилую застройку в границах поселений на территории парков, подписал Президент страны Владимир Путин.

«Я уверен, что сейчас наша туристическая жемчужина, музей под открытым небом – город Кириллов – и весь район начнут новую страницу своей истории. На следующем Градостроительном совете вместе с кирилловчанами мы будем принимать важнейшие решения по строительству социальных объектов, дорог, инженерной инфраструктуры. Теперь у нас появляется гораздо больше возможностей для развития», – поделился Олег Кувшинников планами на будущее.

Сейчас власти Вологодчины будут усердно работать над тем, чтобы кирилловчане могли не только узаконить имеющееся имущество, но и строить новые дома. Для этого необходимо провести работу по принятию и согласованию с Министерством природных ресурсов правил землепользования и застройки.