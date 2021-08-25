Россиянам посоветовали покупать школьникам ударопрочные смартфоны с емкой батареей

В Роскачестве рассказали, какие смартфоны покупать для школьников Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Эксперты Роскачества рассказали россиянам, какие смартфоны лучше покупать для детей школьного возраста.

- Современному ребенку нужен современный смартфон, который поможет ему в обучении, и будет отвечать как минимум трем важнейшим качествам: ударопрочность, чтобы выдержать неизбежные падения на переменах, надежная емкая батарея (чтобы родитель всегда мог связаться со своим ребенком), приемлемая цена на случай частых потерь, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова сообщила, что расход памяти смартфона зависит от модели мобильного устройства, а также типа приложения. Она рассказала, что память в телефоне чаще всего занимают мессенджеры, музыкальные сервисы и библиотеки файлов, подчеркнув, что в мессенджерах и интернет-браузерах можно регулировать использование памяти в настройках данного приложения. Для очистки места необходимо просто удалить медиафайлы и кэш.