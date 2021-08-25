День знаний в школах России пройдет очно

День знаний в российских школах пройдет очно Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что 1 сентября в школах страны пройдет очно.

- Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно, — сказал министр на заседании Госсовета по вопросам образования.

По словам Кравцова, российские школы готовы к приему 17 миллионов школьников. На сегодняшний день темпы капитального ремонта в образовательных учреждения ускорены в два раза.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о планах по проведению в школы высокоскоростного интернета. По словам главы государства, в 2021 году все учреждения среднего образования должны получить к нему доступ. Интернет Путин назвал хорошим помощником в приобретении знаний и новой информации. Такое мнение он выразил на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.