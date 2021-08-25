Путин в преддверии нового учебного года пожелал успехов школьникам и учителям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в среду, 25 августа, во время встречи с представителями общественности, посвященной школьному образованию, дал напутствие школьникам в преддверии нового учебного года, пожелав успеха учителям и их воспитанникам.

«Я в преддверии нового учебного года от всей души желаю успехов учителям и, конечно, их воспитанникам, особенно первоклашкам, которым совсем скоро предстоит переступить порог школы. Всем - в добрый час!» - заявил российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, в ходе этой встречи глава государства также предложил отказаться от слова «услуга» применительно к работе учителей. По его словам, в этом слове по отношению к деятельности, которую выполняют педагоги, нет ничего обидного, однако учителя проводят содержательную и большую работу, создавая будущее нашей страны, и если такое слово им не нравится «надо от него уходить».