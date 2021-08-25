В российских летних лагерях в 2021 году отдохнули более 4,5 миллиона детей

Работа детских лагерей и оздоровительных центров была хорошо организована Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2021 году российские детские лагеря приняли значительно больше отдыхающих, чем годом ранее. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета по образованию.

Кравцов отметил, что работа детских лагерей и оздоровительных центров была хорошо организована, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса и эпидемиологической ситуацией.

“Более 4,5 миллиона детей отдохнули в оздоровительных лагерях. Это на 1,2 миллиона больше, чем в предыдущий год. Большую роль здесь сыграла программа туристического кешбэка - возврата половины стоимости путевки”, - рассказал Кравцов.

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