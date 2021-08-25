Путин разрешил работу чиновников с иностранным гражданством в России при невозможности от него избавиться

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает принимать на государственную службу российских граждан, имеющих также иностранное подданство, при невозможности от него избавиться. Соответствующий документ опубликован в среду, 25 августа, на официальном портале правовой информации.

«Установить, что гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», - говорится в указе российского лидерства.

Факт невозможности избавиться от иностранного гражданства будет устанавливаться решением президента России или президентской Комиссией по вопросам гражданства.

В свою очередь, такие чиновники обязаны «принимать все возможные меры», которые будут направленны на прекращение иностранного гражданства, а также воздерживаться от получения паспортов и других документов данных стран. Кроме того, они должны воздерживаться от совершения иных действий «в качестве гражданина (подданного) иностранного государства». Исключения составляют случаи, когда это необходимо для прекращения гражданства.